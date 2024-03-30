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Форвард «Зенита» Артур: мне говорили, что в Самаре всегда непросто играть

Форвард «Зенита» Артур: мне говорили, что в Самаре всегда непросто играть
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Бразильский нападающий «Зенита» Артур поделился эмоциями от дебютного гола за сине-бело-голубых, забитого в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», а также высказался о результате игры. Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

«Я очень рад, что смог забить первый официальный гол за «Зенит». Грустно из‑за результата. На мой взгляд, мы были ближе к победе. Но любой прошедший матч — это уже история. Нужно держать голову выше и готовиться к следующей игре. «Крылья Советов» — хорошая команда, они играют организованно. Мне говорили, что в Самаре всегда непросто играть. Но такие результаты тоже часть игры. Продолжим тренироваться и играть в свой футбол». — сказал Артур в эфире «Матч ТВ».

После 21 сыгранного тура в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

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