Форвард «Зенита» Артур: мне говорили, что в Самаре всегда непросто играть

Бразильский нападающий «Зенита» Артур поделился эмоциями от дебютного гола за сине-бело-голубых, забитого в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», а также высказался о результате игры. Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Я очень рад, что смог забить первый официальный гол за «Зенит». Грустно из‑за результата. На мой взгляд, мы были ближе к победе. Но любой прошедший матч — это уже история. Нужно держать голову выше и готовиться к следующей игре. «Крылья Советов» — хорошая команда, они играют организованно. Мне говорили, что в Самаре всегда непросто играть. Но такие результаты тоже часть игры. Продолжим тренироваться и играть в свой футбол». — сказал Артур в эфире «Матч ТВ».

После 21 сыгранного тура в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.