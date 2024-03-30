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ЦСКА упустил победу в игре с «Сочи», ведя в два мяча по ходу встречи

ЦСКА упустил победу в игре с «Сочи», ведя в два мяча по ходу встречи
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Сегодня, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Команды сыграли вничью — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чистяков – 16'     0:2 Заболотный – 46'     1:2 Гуарирапа – 50'     2:2 Крамарич – 73'    

На 15-й минуте защитник южан Дмитрий Чистяков срезал мяч в свои ворота после прострела Виктора Давилы. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд. Спустя 39 секунд после начала второго тайма форвард Антон Заболотный удвоил преимущество армейцев. На 50-й минуте нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа отыграл один мяч. А на 73-й минуте форвард Мартин Крамарич сделал счёт 2:2.

После этого матча в активе московского ЦСКА стало 33 очка. Подопечные Владимира Федотова находятся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» набрал 14 очков и располагается на последнем, 16-м месте.

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