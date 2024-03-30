ЦСКА упустил победу в игре с «Сочи», ведя в два мяча по ходу встречи

Сегодня, 30 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Команды сыграли вничью — 2:2.

На 15-й минуте защитник южан Дмитрий Чистяков срезал мяч в свои ворота после прострела Виктора Давилы. Таким образом, ЦСКА вышел вперёд. Спустя 39 секунд после начала второго тайма форвард Антон Заболотный удвоил преимущество армейцев. На 50-й минуте нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа отыграл один мяч. А на 73-й минуте форвард Мартин Крамарич сделал счёт 2:2.

После этого матча в активе московского ЦСКА стало 33 очка. Подопечные Владимира Федотова находятся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» набрал 14 очков и располагается на последнем, 16-м месте.