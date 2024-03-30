Артур: буду стремиться превзойти голевые достижения Халка в футболке «Зенита»

Бразильский нападающий «Зенита» Артур заявил о желании превзойти голевые достижения экс-игрока сине-бело-голубых Халка после своего дебютного забитого мяча за команду из Санкт-Петербурга в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).

«Халк свой первый мяч за петербуржцев забил также в Самаре, и в тот день тоже была ничья? Интересное совпадение (улыбается). Халк — потрясающий футболист, я его фанат, он и сейчас показывает отменную результативность в Бразилии. Он оставил очень яркий след в истории «Зенита», мне тоже хотелось бы написать здесь свою историю. И я действительно буду стремиться превзойти его голевые достижения в футболке петербуржцев», — приводит слова Артура пресс-служба клуба.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В 148 матчах за команду из Санкт-Петербурга нападающий забил 77 голов и отдал 59 результативных передач. В составе сине-бело-голубых бразилец по одному разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В 2016-м «Зенит» продал футболиста в китайский «Шанхай СИПГ» за € 55,8 млн. С февраля 2021-го Халк выступает за бразильский «Атлетико Минейро».

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