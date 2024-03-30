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Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство после поражения от «Ростова» в 22-м туре РПЛ

Личка оценил шансы «Динамо» на чемпионство после поражения от «Ростова» в 22-м туре РПЛ
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сказал, что бело-голубые сохраняют шансы на чемпионство после поражения от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Верю в те же 25 процентов. Буду оптимистом. Мы ещё играем с «Зенитом» дома, можем их чуть-чуть поддавить. Я в раздевалке сказал команде, что мы можем проиграть. Но не так, как сегодня», — приводит слова Лички в день матча «РБ Спорт».

Напомним, 29 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ростовчане в гостях обыграли московское «Динамо» со счётом 4:1. «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые с 38 очками идут третьими. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который после аналогичного количества сыгранных матчей набрал 41 очко.

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