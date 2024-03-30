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Непомнящий: удивительно, что ЦСКА упускает победу с «Сочи», ведя в счёте

Непомнящий: удивительно, что ЦСКА упускает победу с «Сочи», ведя в счёте
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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (2:2), в котором армейцы упустили победу, ведя в счёте по ходу игры с разницей в два мяча.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чистяков – 16'     0:2 Заболотный – 46'     1:2 Гуарирапа – 50'     2:2 Крамарич – 73'    

«ЦСКА провалил второй тайм. Для меня удивительно, что армейцы упускают нить игры, ведя в счёте. Даже не знаю, чем это объяснить. А у «Сочи» теперь появился энтузиазм, чего не хватало раньше. Команда укомплектована добротными игроками, поэтому точно будет бороться за выживание», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После этого матча в активе московского ЦСКА стало 33 очка. Подопечные Владимира Федотова находятся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» набрал 14 очков и располагается на последнем, 16-м месте.

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