Непомнящий: удивительно, что ЦСКА упускает победу с «Сочи», ведя в счёте

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (2:2), в котором армейцы упустили победу, ведя в счёте по ходу игры с разницей в два мяча.

«ЦСКА провалил второй тайм. Для меня удивительно, что армейцы упускают нить игры, ведя в счёте. Даже не знаю, чем это объяснить. А у «Сочи» теперь появился энтузиазм, чего не хватало раньше. Команда укомплектована добротными игроками, поэтому точно будет бороться за выживание», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После этого матча в активе московского ЦСКА стало 33 очка. Подопечные Владимира Федотова находятся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» набрал 14 очков и располагается на последнем, 16-м месте.