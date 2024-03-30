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Акинфеев — о матче с «Сочи»: хорошо, что ЦСКА ещё один не пропустил, если объективно

Акинфеев — о матче с «Сочи»: хорошо, что ЦСКА ещё один не пропустил, если объективно
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Напомним, армейцы вели в два мяча, однако упустил победу — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чистяков – 16'     0:2 Заболотный – 46'     1:2 Гуарирапа – 50'     2:2 Крамарич – 73'    

«Давайте посмотрим на первый гол. Он оказался нелогичным. Был рикошет, и мяч пронырнул в ворота. Происходит, что происходит. Скажу больше: если ты играешь до конца, не даёшь создавать много моментов у своих ворот, то выигрываешь или забиваешь на один гол больше.

ЦСКА снова упустил победу, ведя в счёте? Не могу объяснить эту тенденцию, всем надо разбираться. Хотя был пятидневный сбор в Сочи, много об этом говорили, смотрели теорию. Наверное, по такой игре хорошо, что ещё один не пропустили, если объективно», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча в активе московского ЦСКА стало 33 очка. Подопечные Владимира Федотова находятся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» набрал 14 очков и располагается на последнем, 16-м месте.

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