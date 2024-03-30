Акинфеев — о матче с «Сочи»: хорошо, что ЦСКА ещё один не пропустил, если объективно

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Напомним, армейцы вели в два мяча, однако упустил победу — 2:2.

«Давайте посмотрим на первый гол. Он оказался нелогичным. Был рикошет, и мяч пронырнул в ворота. Происходит, что происходит. Скажу больше: если ты играешь до конца, не даёшь создавать много моментов у своих ворот, то выигрываешь или забиваешь на один гол больше.

ЦСКА снова упустил победу, ведя в счёте? Не могу объяснить эту тенденцию, всем надо разбираться. Хотя был пятидневный сбор в Сочи, много об этом говорили, смотрели теорию. Наверное, по такой игре хорошо, что ещё один не пропустили, если объективно», — сказал Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

После этого матча в активе московского ЦСКА стало 33 очка. Подопечные Владимира Федотова находятся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» набрал 14 очков и располагается на последнем, 16-м месте.