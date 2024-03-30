«Байер» вырвал победу у «Хоффенхайма» и продлил беспроигрышную серию до 39 матчей

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином. «Байер» одержал победу со счётом 2:1.
На 33-й минуте отличился нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер. Ему ассистировал Ваут Вегорст. На 88-й минуте полузащитник хозяев Роберт Андрих сравнял счёт. Победу хозяевам принёс нападающий Патрик Шик, который отличился на 90+1-й минуте. Беспроигрышная серия «Байера» во всех турнирах насчитывает 39 матчей.
«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 73 очка после 27 матчей. «Хоффенхайм» находится на девятой строчке, заработав 33 очка.
- 30 марта 2024
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