«Бавария» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч 27-го тура Бундеслиги

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В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги встретятся мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Ульрайх, де Лигт, Дайер, Дэвис, Киммих, Горецка, Мусиала, Лаймер, Зане, Мюллер, Кейн.

«Боруссия» Д: Майер-Шаде, Рюэрсон, Шлоттербек, Матсен, Хуммельс, Брандт, Джан, Нмеча, Санчо, Фюллькруг, Адейеми.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 26 матчей. «Боруссия» находится на пятой строчке, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).