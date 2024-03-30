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«Может, у Адамова линза выпала». Быстров — о результативной ошибке вратаря «Зенита»

«Может, у Адамова линза выпала». Быстров — о результативной ошибке вратаря «Зенита»
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал результативную ошибку голкипера сине-бело-голубых Дениса Адамова на первой минуте матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Трудно объяснить его действия, потому что в центре поля были только игроки Самары. Странно. Может, всё‑таки у него одна линза выпала, если он носит линзы. Если бы хотел выбить мяч, сделал бы замах, а тут… Что он хотел сделать? Выбить щекой? Вратарский гол. Надо более концентрированным выходить на такие матчи», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

После 21 сыгранного тура в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

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