Созин: «Сочи» на руинах ЦСКА выглядел прекрасно

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (1:1).

«Сочи» должен был выигрывать, ЦСКА отскочил. При такой игре они не заслуживают вылета? Во-первых, есть правила, две команды должны вылететь. И «Сочи» летом и осенью потерял слишком много – попасть в зоны стыков будет очень сложно. Во-вторых – им так здорово помогал играть ЦСКА. Гости просто развалились, поэтому на руинах ЦСКА «Сочи» выглядел прекрасно. Но я пока не вижу, кто должен заменить «Сочи» в зоне вылета. Если они зацепятся за стыки – я очень удивлюсь», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После этого матча в активе московского ЦСКА стало 33 очка. Подопечные Владимира Федотова находятся на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» набрал 14 очков и располагается на последнем, 16-м месте.