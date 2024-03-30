Игрок «Ростова» Мохеби: моё празднование после гола было в стиле Стефена Карри

Крайний нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби объяснил своё празднование забитого мяча в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Напомним, встреча завершилась разгромной победой ростовчан, а сам Мохеби отметился двумя голами и одной результативной передачей.

«Празднование в стиле Стефена Карри (суперзвезды НБА. — Прим. «Чемпионата»). Я большой поклонник баскетбола. Именно «Голден Стэйт»? Может быть, может быть… Но мне нравятся и «Лейкерс». Если выбрать одну команду? «Лейкерс», из-за того, что там играет Леброн (Джеймс) и там играл Коби (Брайант)», — приводит слова Мохеби «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «Ростов» из португальской «Санта-Клары» минувшим летом. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.