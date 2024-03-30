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Кечинов: между «Спартаком» и «Уралом» разницы не было — потеря Промеса невосполнима

Кечинов: между «Спартаком» и «Уралом» разницы не было — потеря Промеса невосполнима
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Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (0:0).

«Сегодня играл «Спартак», который борется за призовые места, и «Урал», который в опасной зоне. Но матч показал, что никакой разницы между командами не было. К сожалению, потеря Промеса сейчас невосполнима: три матча — ни одного мяча. Квинси мог решить исход матча в трудную минуту за счёт своего мастерства.

Сейчас таких футболистов в команде нет. Это очень тревожно и печально. Поэтому мы видим, что «Спартак» может проиграть на своём поле и «Факелу», и сыграть вничью с «Уралом». Борьба за попадание в тройку осложняется, попасть туда будет очень-очень тяжело», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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