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«Родина» дома разгромила «Волгарь» в матче Первой лиги

«Родина» дома разгромила «Волгарь» в матче Первой лиги
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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Родина» одержала победу со счётом 3:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 25-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 0
Волгарь
Астрахань
1:0 Калмыков – 4'     2:0 Юшин – 10'     3:0 Кузнецов – 79'    

На пятой минуте отличился нападающий «Родины» Амур Калмыков. Через пять минут второй мяч хозяев забил форвард Александр Юшин. На 80-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Родины» Даниил Кузнецов — 3:0.

«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 24 матчей. «Волгарь» находится на последней, 18-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки» (42).

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