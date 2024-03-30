«Родина» дома разгромила «Волгарь» в матче Первой лиги

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Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Родина» одержала победу со счётом 3:0.

На пятой минуте отличился нападающий «Родины» Амур Калмыков. Через пять минут второй мяч хозяев забил форвард Александр Юшин. На 80-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Родины» Даниил Кузнецов — 3:0.

«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 24 матчей. «Волгарь» находится на последней, 18-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки» (42).