«Родина» дома разгромила «Волгарь» в матче Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Родина» одержала победу со счётом 3:0.
На пятой минуте отличился нападающий «Родины» Амур Калмыков. Через пять минут второй мяч хозяев забил форвард Александр Юшин. На 80-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Родины» Даниил Кузнецов — 3:0.
«Родина» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 40 очков после 24 матчей. «Волгарь» находится на последней, 18-й строчке, заработав 21 очко. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляют подмосковные «Химки» (42).
- 30 марта 2024
-
22:07
-
21:59
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:45
-
21:42
-
21:38
-
21:34
-
21:29
-
21:28
-
21:26
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:17
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:59
-
20:53
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:13
-
20:12
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:35
-
19:33