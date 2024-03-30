Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Урала» Гончаренко считает, что команда заслужила ничью со «Спартаком»

Главный тренер «Урала» Гончаренко считает, что команда заслужила ничью со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Очень эмоциональный матч для нас, много единоборств. В предыдущем матче нам не хватало командного взаимодействия, но сегодня это было. Мы заслужили этот результат. У «Спартака» были моменты, но мы хорошо поработали в защите», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке.

Материалы по теме
«Спартак» не смог обыграть «Урал» в матче 22-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android