Главный тренер «Урала» Гончаренко считает, что команда заслужила ничью со «Спартаком»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Очень эмоциональный матч для нас, много единоборств. В предыдущем матче нам не хватало командного взаимодействия, но сегодня это было. Мы заслужили этот результат. У «Спартака» были моменты, но мы хорошо поработали в защите», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке.