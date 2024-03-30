Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Урала» Гончаренко: никто не хочет попадать в такой замес, как стыки

Главный тренер «Урала» Гончаренко: никто не хочет попадать в такой замес, как стыки
Комментарии

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал нахождение команды из Екатеринбурга в зоне стыковых матчей после 21 сыгранного тура нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Понятно, что никто не хочет попадать в такой замес, как стыки. У нас есть уровень и качества, чтобы набирать очки. Постараемся это сделать», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, ранее завершился матч 22-го тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (0:0). После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке. Красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).

Материалы по теме
Гончаренко: установки тянуть время со «Спартаком» у «Урала» не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android