Главный тренер «Урала» Гончаренко: никто не хочет попадать в такой замес, как стыки

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал нахождение команды из Екатеринбурга в зоне стыковых матчей после 21 сыгранного тура нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Понятно, что никто не хочет попадать в такой замес, как стыки. У нас есть уровень и качества, чтобы набирать очки. Постараемся это сделать», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, ранее завершился матч 22-го тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (0:0). После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке. Красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).