«Пустота в глазах». Гончаренко — о реакции игроков «Урала» на теракт в «Крокусе»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко после матча 22-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0) рассказал о реакции игроков клуба после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Была пустота в глазах ребят. Это оцепенение. Мы приносим слова поддержки родным пострадавших. У нас был шок от ситуации, команда несколько дней переживала. Приносим свои соболезнования», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Длительное время в подмосковном комплексе продолжался пожар. Трагедия унесла жизни людей. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».