Абаскаль рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Уралом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

«Команда хорошо поработала на поле, хороший был настрой, команда доминировала. С командным духом и агрессивностью тоже было хорошо. Нам не хватило завершения. Соперник практически не заходил в нашу штрафную. Оборона соперника действовала статично, можно было найти варианты. Возможно, ребята торопились в завершающей стадии. Но я благодарен ребятам за работу.

К следующему матчу надо поправить моменты. Всё было хорошо, но не в завершающей стадии», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.