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Защитник «Спартака» Чернов рассказал, почему считает «Урал» неприятным соперником

Защитник «Спартака» Чернов рассказал, почему считает «Урал» неприятным соперником
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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о матче 22-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

— «Урал» — особенно сложный соперник для «Спартака»?

— Если смотреть по результату, то, наверное, да. «Урал» немного неприятная команда, играет в свой футбол с длинными передачами, убивает много времени: кто-то где-то упадёт. Конечно, это не оправдание, но всё равно мешает показать свои лучшие качества, — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 21 матч. «Урал» находится на 13-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 41 очко.

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