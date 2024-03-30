Абаскаль — о словах про бога: я не католик и не христианин. Но я не лжец

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался на тему религии после матча 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Напомним, до начала встречи испанский специалист заявил, что стартовый состав ему подсказывает бог.

— Посещали ли вы Храм Христа Спасителя до игры и не считаете, что пора его посетить после?

— Я не католик и не христианин. У меня другой бог, которому я верю. Но, знаете, кем я не являюсь, — лжецом. Я не говорю неправду. Вот в чём разница», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке.