Игрок «Спартака» Чернов ответил на вопрос, кому посвящает победы

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, кому обычно посвящает победы. Сегодня, 30 марта, «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Кому вы посвящаете победы?

— В первую очередь это родственники: жена, ребёнок, мама, папа. Это самые близкие люди. Болельщикам, конечно, тоже, потому что хочется их радовать», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 20 очков и находится на 13-й строчке.