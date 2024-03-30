«Мы всё сделали правильно». Агент Лунёва — о выборе «Карабаха»

Представитель голкипера «Карабаха» Андрея Лунёва Антон Смирнов подвёл промежуточные итоги пребывания россиянина в азербайджанской команде.

«Сезон не закончен, ещё есть матчи на Кубок и восемь игр чемпионата. Расслабляться нельзя, такое отношение приводит к травмам. Да, в чемпионате результат достигнут, но это плоды огромной работы, несмотря на серьёзный отрыв от соперников.

Что касается промежуточных итогов, у Андрея 10 игр в Лиге Европы, попадание в символические сборные и на групповом этапе, и в плей-офф, высокие оценки, хорошая игра. Лунёв до сих пор на первом месте по количеству отбитых ударов в Лиге Европы. После двух сезонов с тремя официальными играми в «Байере» сыграть сейчас 27 матчей — это хороший результат.

К сожалению, в очередной раз не удалось сыграть за сборную, но клясть судьбу, когда погибло столько людей в «Крокусе», было бы кощунством. Надеюсь, что будут ещё вызовы и на поле Андрей выйдет. Отмечу, что ни у одного человека не возникло вопросов по вызову Лунёва, он это объективно заслужил. Сейчас можно точно говорить, что выбор «Карабаха» себя оправдал. Искренне рад, что мы не ошиблись. Можно было принять какое-то предложение от клуба РПЛ или продолжать искать что-то другое, но мы всё сделали правильно», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».