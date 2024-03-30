Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Тухель: гонка за чемпионство окончена

Тренер «Баварии» Тухель: гонка за чемпионство окончена
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заявил, что после поражения его команды в матче 27-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (0:2) гонка за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Германии завершилась.

Германия - Бундеслига . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Адейеми – 10'     0:2 Рюэрсон – 83'    

«Поздравляем леверкузенский «Байер». Гонка за чемпионство окончена», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Байеру» достаточно одержать три победы в семи матчах, чтобы стать чемпионом Германии.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 27 матчей. «Боруссия» находится на четвёртой строчке, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).

Материалы по теме
Киммих — о поражении от «Боруссии»: было ощущение, что на кону ничего не стоит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android