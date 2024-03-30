Тренер «Баварии» Тухель: гонка за чемпионство окончена

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заявил, что после поражения его команды в матче 27-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (0:2) гонка за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата Германии завершилась.

«Поздравляем леверкузенский «Байер». Гонка за чемпионство окончена», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Байеру» достаточно одержать три победы в семи матчах, чтобы стать чемпионом Германии.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 27 матчей. «Боруссия» находится на четвёртой строчке, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (73).