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«НЕК Неймеген» прервал беспроигрышную серию ПСВ в Эредивизии из 42 матчей

Сегодня, 30 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Нидерландов, в котором встречались «НЕК Неймеген» и «ПСВ Эйндховен». Команды играли на стадионе «Гоффертстадион» в Неймегене (Нидерланды). «НЕК Неймеген» одержал победу со счётом 3:1.

На 20-й минуте счёт открыл нападающий ПСВ Жоан Бакайоко. На 43-й минуте полузащитник хозяев Лассе Шоне реализовал пенальти. В начале второго тайма полузащитник Кодаи Сано вывел «НЕК Неймеген» вперёд. Окончательный счёт установил полузащитник хозяев Силла Соу, который отличился на 63-й минуте. Это первое поражение ПСВ в сезоне Эредивизии.

Таким образом, прервалась беспроигрышная серия ПСВ в чемпионате Нидерландов, которая составила 42 матча.

ПСВ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Команда набрала 72 очка за 27 матчей. «НЕК Неймеген» (42) находится на пятой строчке.