Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничья — это приобретение для «Крыльев». Бышовец — о матче самарцев с «Зенитом»

«Ничья — это приобретение для «Крыльев». Бышовец — о матче самарцев с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший советский и российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

«Обе команды играли осмысленно. У «Зенита» было преимущество, они создали много голевых моментов. Надо отдать должное «Крыльям», которые действовали организованно и создавали плотность в обороне, было тяжело её преодолеть. «Зениту» не хватило скорости для победы. «Зенит» и «Крылья» действовали организованно. Футболистам было тяжело показать свои индивидуальные качества по такой игре. Ничья — это приобретение для «Крыльев» и потеря для «Зенита», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

После 21 матча в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

Материалы по теме
Артур: буду стремиться превзойти голевые достижения Халка в футболке «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android