«Ничья — это приобретение для «Крыльев». Бышовец — о матче самарцев с «Зенитом»

Бывший советский и российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом» (2:2).

«Обе команды играли осмысленно. У «Зенита» было преимущество, они создали много голевых моментов. Надо отдать должное «Крыльям», которые действовали организованно и создавали плотность в обороне, было тяжело её преодолеть. «Зениту» не хватило скорости для победы. «Зенит» и «Крылья» действовали организованно. Футболистам было тяжело показать свои индивидуальные качества по такой игре. Ничья — это приобретение для «Крыльев» и потеря для «Зенита», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

После 21 матча в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.