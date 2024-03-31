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Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Барселона» — «Лас-Пальмас»: Рафинья открыл счёт в матче

«Барселона» — «Лас-Пальмас»: Рафинья открыл счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Барселона» и «Лас-Пальмас». Команды играют на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Гонсало Гарсия Гонсалес. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Рафинья – 59'    
Удаления: нет / Вальес – 24'

На 60-й минуте бразильский вингер Рафинья вывел «Барселону» вперёд.

В матче первого круга чемпионата Испании между этими командами сильнее оказались футболисты «Барселоны». Сине-гранатовые одержали волевую победу со счётом 2:1 благодаря голу Феррана Торреса на 55-й минуте с передачи Серхио Роберто и забитому на 90+3-й минуте мячу Илкая Гюндогана.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Барселона» сыграла 29 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги, в которых набрала 64 очка. Команда находится на втором месте. «Лас-Пальмас» имеет в своём активе 37 очков после 29 матчей. Команда находится на 12-й строчке.

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