Маурисио Почеттино высказался о прогрессе Михаила Мудрика в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино верит, что его работа с такими игроками, как Михаил Мудрик, поможет клубу в будущем выиграть АПЛ.

«Я заметил, что он возмужал. Я заметил, что он является хорошим примером игрока, которому нужно время, чтобы усовершенствоваться, стать более зрелым и понять, где он находится. Им всем нужно время. У нас есть опыт работы с такими игроками. В нашей команде слишком много людей, нуждающихся в помощи.

Мы знаем, что иногда им тяжело, но иногда нам нужно заставить их чувствовать себя не очень комфортно в их ситуации, вывести их из зоны комфорта. Для нас это – помощь. Когда мы пришли сюда, мы знали, что задача состоит в том, чтобы помочь. Помощь нужна не одному или двум, а, может быть, десяти. Поэтому мы всегда спокойно и непринуждённо относимся к молодому проекту и знаем, что он новый.

Мы знаем, что делаем, и однажды выиграем Премьер-лигу. Если нет — придёт другой тренерский штаб, чтобы это сделать, потому что этот процесс должен состояться наилучшим образом. В противном случае молодым игрокам будет невозможно расти.

Сегодняшние аналитические данные ставят нас в четвёрку лидеров. Но по разным причинам мы не там. Вы можете нанести 20 ударов по воротам и не забить, как мы в матче с «Лестером», а соперники делают один удар в створ и забивают два гола. Это футбол.

Эти данные означают, что у нас всё хорошо. В каких областях нам нужно совершенствоваться? Только со временем мы сможем конкурировать лучше. Многое вы можете получить с опытом и временем, тренируясь вместе», – цитирует тренера Standart.

«Челси» набрал 40 очков и занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ. У Мудрика четыре гола и два ассиста в 22 матчах текущего сезона АПЛ.