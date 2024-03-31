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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: когда начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 31 марта, состоится матч 30-го тура английской Премьер-Лиги между командой «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Манчестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Ни один официальный ресурс в России не покажет матч в прямом эфире. «Чемпионат» проведёт текстовую онлай-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались в 8-м туре нынешнего сезона АПЛ. Тогда «Арсенал» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу бразильского нападающего Габриэла Мартинелли.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, завоевав 63 очка в 28 матчах. «Арсенал» возглавляет таблицу с 64 очками после аналогичного количества встреч.