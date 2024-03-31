«Добавил больше творчества в атаку». В Италии оценили игру Миранчука в матче с «Наполи»

Итальянский интернет-портал Tutto Atalanta оценил выступление российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в минувшем матче 30-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:3), в котором он забил гол и сделал результативную передачу.

«Этот тур показал силу «Аталанты»: Скамакка, Копмейнерс, но в первую очередь Миранчук — ещё один футболист, чья карьера была перезапущена под руководством Гасперини.

Игра, показанная Миранчуком на протяжении 90 минут, показала, насколько было важно найти такого футболиста, как Алексей Миранчук. Россиянин добавил больше творчества в атаку. Этот прорыв произошёл спустя несколько месяцев после неудачи в начале сезона», — сказано на итальянском интернет-ресурсе.

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