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«Ничья закономерна». Игрок «Урала» Филипенко — о матче со «Спартаком»

«Ничья закономерна». Игрок «Урала» Филипенко — о матче со «Спартаком»
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Центральный защитник «Урала» Егор Филипенко поделился мнением о минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургская команда сыграла вничью с московским «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«У «Спартака» было небольшое преимущество, но считаю, что ничья закономерна.

Проблем у «Спартака» в нападении не увидел. А не пропустили мы, потому что хорошо прессинговали по всему полю, высоко, не давали сопернику спокойно начинать атаки от ворот. Было тяжело, но мы хорошо сыграли в обороне и персонально по игрокам», — приводит слова Филипенко «Евро-Футбол.Ру».

После 21 матча чемпионата России «Урал» набрал 20 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Спартак» заработал 32 очка и расположился на пятой строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Филипенко принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

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