«Ничья закономерна». Игрок «Урала» Филипенко — о матче со «Спартаком»

Центральный защитник «Урала» Егор Филипенко поделился мнением о минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором екатеринбургская команда сыграла вничью с московским «Спартаком» (0:0).

«У «Спартака» было небольшое преимущество, но считаю, что ничья закономерна.

Проблем у «Спартака» в нападении не увидел. А не пропустили мы, потому что хорошо прессинговали по всему полю, высоко, не давали сопернику спокойно начинать атаки от ворот. Было тяжело, но мы хорошо сыграли в обороне и персонально по игрокам», — приводит слова Филипенко «Евро-Футбол.Ру».

После 21 матча чемпионата России «Урал» набрал 20 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Спартак» заработал 32 очка и расположился на пятой строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Филипенко принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.