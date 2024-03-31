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Щетинин: «Ростов» был бы в пятёрке РПЛ, если бы не катался на поездах и автобусах

Щетинин: «Ростов» был бы в пятёрке РПЛ, если бы не катался на поездах и автобусах
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин считает, что южане были бы в пятёрке Российской Премьер-Лиги, если бы не катались постоянно на поездах и автобусах.

— Какое бы место занимал «Ростов», если последние два года не катался бы постоянно на поездах и на автобусах?

— Я считаю, что это бред. Да тяжело — это понятно, но мы привыкли за последние два года. Если отвечать на вопрос, наверное, были бы в пятёрке, — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В данный момент «Ростов» находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 30 очков после 21 проведённого матча. В пятницу, 29 марта, ростовчане разгромили московское «Динамо» со счётом 4:1 во встрече 22-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    
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