Щетинин: «Ростов» был бы в пятёрке РПЛ, если бы не катался на поездах и автобусах
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин считает, что южане были бы в пятёрке Российской Премьер-Лиги, если бы не катались постоянно на поездах и автобусах.
— Какое бы место занимал «Ростов», если последние два года не катался бы постоянно на поездах и на автобусах?
— Я считаю, что это бред. Да тяжело — это понятно, но мы привыкли за последние два года. Если отвечать на вопрос, наверное, были бы в пятёрке, — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В данный момент «Ростов» находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 30 очков после 21 проведённого матча. В пятницу, 29 марта, ростовчане разгромили московское «Динамо» со счётом 4:1 во встрече 22-го тура РПЛ.
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- 31 марта 2024
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