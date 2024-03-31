«Нужно запретить им приходить на стадионы!» Серхио Рамос — о расистах в испанском футболе

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос высказался о проблеме расизма в испанском футболе после матча с «Хетафе» (0:1), по ходу которого болельщики соперника оскорбляли на расовой почве игрока андалусийского клуба Маркоса Акунью и его главного тренера Кике Санчеса Флореса.

«С этим типом людей нужно покончить и запретить им приходить на стадионы. Это необходимо для того, чтобы очистить имидж футбола», — приводит слова Рамоса DAZN.

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Напомним, во время матча «Хетафе» — «Севилья» (0:1) болельщики хозяев кричали «обезьяна» в адрес Акуньи, а также скандировали «цыган» в адрес Флореса.

Ранее в поддержку Акуньи и Кике Санчеса Флореса также высказался вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

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