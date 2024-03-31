Гришин: Акинфеев в матче с «Сочи» подтвердил свой класс, Игорь может играть ещё три года

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об опытном голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Игорь Акинфеев в матче с «Сочи» подтвердил свой класс. Многие говорят, что ему пора на пенсию. Не пора! Он лучший игрок ЦСКА и лучший вратарь нашего чемпионата! Сейчас сюда ещё добавили Сафонова и Песьякова, они тоже неплохо играют. Акинфеев выручает практически в каждом матче, значит с такой игрой он может спокойно поиграть ещё три года в нашем чемпионате», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера, 30 марта, ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Акинфеев отразил шесть ударов, которые пришлись в створ его ворот.