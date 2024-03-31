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Гришин: Акинфеев в матче с «Сочи» подтвердил свой класс, Игорь может играть ещё три года

Гришин: Акинфеев в матче с «Сочи» подтвердил свой класс, Игорь может играть ещё три года
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об опытном голкипере армейцев Игоре Акинфееве.

«Игорь Акинфеев в матче с «Сочи» подтвердил свой класс. Многие говорят, что ему пора на пенсию. Не пора! Он лучший игрок ЦСКА и лучший вратарь нашего чемпионата! Сейчас сюда ещё добавили Сафонова и Песьякова, они тоже неплохо играют. Акинфеев выручает практически в каждом матче, значит с такой игрой он может спокойно поиграть ещё три года в нашем чемпионате», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера, 30 марта, ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Акинфеев отразил шесть ударов, которые пришлись в створ его ворот.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чистяков – 16'     0:2 Заболотный – 46'     1:2 Гуарирапа – 50'     2:2 Крамарич – 73'    
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