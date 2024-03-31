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Хавбек «Ростова» Байрамян: горд выступать с партнёрами, играющими с сердцем и желанием

Хавбек «Ростова» Байрамян: горд выступать с партнёрами, играющими с сердцем и желанием
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о нынешней форме южан.

— До матча с «Динамо» «Ростов» набрал три очка в девяти матчах на выезде. С чем это связано?

— Всё, что было до зимней паузы — это одна история. Сейчас, слава богу, что мы в хорошей форме. Причём все. Я горд и рад играть со своими партнёрами, которые каждый матч играют с сердцем, желанием и самоотдачей на высшем уровне. Поэтому результат налицо, — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ростов» находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков после 21 матча. В пятницу, 29 марта, ростовчане разгромили московское «Динамо» со счётом 4:1 во встрече 22-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    
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