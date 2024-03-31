Хавбек «Ростова» Байрамян: горд выступать с партнёрами, играющими с сердцем и желанием
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился мнением о нынешней форме южан.
— До матча с «Динамо» «Ростов» набрал три очка в девяти матчах на выезде. С чем это связано?
— Всё, что было до зимней паузы — это одна история. Сейчас, слава богу, что мы в хорошей форме. Причём все. Я горд и рад играть со своими партнёрами, которые каждый матч играют с сердцем, желанием и самоотдачей на высшем уровне. Поэтому результат налицо, — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Ростов» находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков после 21 матча. В пятницу, 29 марта, ростовчане разгромили московское «Динамо» со счётом 4:1 во встрече 22-го тура РПЛ.
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- 31 марта 2024
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