Мурад Мусаев рассказал о самом сложном этапе работы в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал самый тяжёлый этап, с которым он столкнулся за период работы в стане «быков».

«Последние три месяца. До этого времени два года и девять месяцев у нас были хорошие результаты, качество, но в конце мы попали в такую ситуацию. Хотелось бы вылезти, но проиграли ряд ключевых матчей. Это были самые сложные три месяца.

Какой матч переиграл бы? С «Валенсией», когда пропустили на четвёртой добавленной минуте. Было бы историческим достижением, попади мы в 1/4 финала Лиги Европы. Мог бы сделать другие замены (речь о сезоне-2018/2019. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 40-летний специалист вернулся на пост главного тренера «Краснодара» 14 марта после того, как из клуба ушёл Владимир Ивич. Мусаев тренировал «быков» с июля 2017 года по апреля 2018 года, с июля 2018 года по апреля 2021 года.

После 20 матчей в Российской Премьер-Лиге «быки» набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место.