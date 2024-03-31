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Тренер «Краснодара» Мусаев назвал самую ценную мысль, полученную от Слуцкого

Тренер «Краснодара» Мусаев назвал самую ценную мысль, полученную от Слуцкого
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о самой ценной мысли, которую он получил от российского тренера китайской команды «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

«У нас с ним было много разговоров. Один раз зашёл разговор о тренерах, обладающих знаниями, но не получивших свой шанс. Это были мои слова. Слуцкий сказал: «Если ты хороший тренер, у тебя всегда будет шанс».

Тогда я не был с ним согласен, сейчас же думаю, что он прав. Если у тебя есть качество и характер, ты всё равно используешь даже маленький шанс, у тебя будет возможность подняться на самый верх», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 40-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 14 марта после отставки Владимира Ивича.

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