«Приходится обращаться к врачам». Мусаев — о стрессе из-за работы в футболе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о самом тяжёлом стрессе, который он испытывает, работая в футболе.

«Самое тяжелое, когда поздняя игра и много адреналина. Не имеет значения, проиграли или выиграли, ты не можешь заснуть. Когда не спишь или спишь всего 1-2 часа, на следующий день начинается мигрень. Потом могу не спать и вторую ночь, это проблема.

Тогда приходится обращаться к врачам, ставить капельницу. Избыток адреналина на меня влияет хуже всего. Сейчас научился с этим справляться, поэтому проблем нет», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 40-летний специалист вернулся на пост главного тренера «Краснодара» 14 марта после того, как из клуба ушёл Владимир Ивич.

После 20 матчей в Российской Премьер-Лиге «быки» набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место.