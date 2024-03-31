Деменко: «Зенит» был неплох, но надо хвалить за игру Осинькина и «Крылья Советов»

Бывший футболист Максим Деменко поделился мнением о минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Крылья Советов» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

«Зенит» в матче с «Крыльями Советов» выглядел неплохо, но не получилось ещё забить, чтобы достичь победы. Надо отдать должное, выделить и похвалить «Крылья». Осинькин максимально разобрал «Зенит» и рассмотрел моменты, как нужно правильно играть с чемпионом. «Зенит» играл на победу, игра давалась, но другое дело – не очень хорошая реализация», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 21 матча в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. Сине-бело-голубые после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработали 41 очко и расположились на первой строчке.