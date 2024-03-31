«Правильное решение». Мусаев — об отказе Мхитаряна переходить в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, каких звёздных футболистов, помимо нападающих Люка де Йонга и Мартина Брейтуэйта, могли подписать «быки».

«Сергей Николаевич [Галицкий] общался с Генрихом Мхитаряном, предлагал приехать, но не получилось. Это был бы большой трансфер. Потом Генрих выиграл Еврокубок, играл в финале Лиги чемпионов. Он сделал правильное решение. С годами его карьера становится только лучше», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 40-летний специалист вернулся на пост главного тренера «Краснодара» 14 марта после того, как из клуба ушёл Владимир Ивич. Мусаев тренировал «быков» с июля 2017 года по апреля 2018 года, с июля 2018 года по апреля 2021 года.

После 20 матчей в Российской Премьер-Лиге «быки» набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место.