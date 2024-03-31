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«Это сделает футбол лучше». Мусаев — об оглашении судьями своих решений

«Это сделает футбол лучше». Мусаев — об оглашении судьями своих решений
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением на тему введения правила оглашения решений судьями.

«Думаю, да… Тренеры выходят и на нас все нападают после поражения или плохого матча, мы не можем уйти. Считаю, что и судьи должны давать пояснения своих решений. Это нормально и сделает футбол лучше.

Интервью судей после матчей? Если я квалифицированный арбитр, то принимаю обоснованные решения, всегда объясню, почему его принял, где ошибся», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 40-летний специалист вернулся на пост главного тренера «Краснодара» 14 марта после того, как из клуба ушёл сербский тренер Владимир Ивич. В данный момент «быки» находятся на второй строчке турнирной таблицы РПЛ.

Турнирная таблица РПЛ
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