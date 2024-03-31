Мусаев рассказал, как Галицкий отказался от идеи из-за того, что это есть в школе «Аякса»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился историей о том, как президент «быков» Сергей Галицкий отказался от хорошей идеи из-за того, что она уже используется в школе амстердамского «Аякса».

«Один раз Александр Марьянович, который на тот момент был главным тренером академии «Краснодара», спросил у меня по поводу введения урока дзюдо. Я ответил: «Сам занимался 2-3 года дзюдо, хорошо для координации… Хорошая идея, мне нравится».

На прогулке Марьянович предлагает идею, Галицкий отвечает: «Хорошая идея» и спрашивает мнение Олега Кононова. Тот соглашается и говорит, что такое есть в школе «Аякса», а Галицкий отвечает: «В школе «Аякса»? Ну, на хрен дзюдо. Придумайте что-то своё», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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