ЖФК «Спартак» одержал первую победу в истории, разгромив «Крылья Советов»

Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги, в котором самарские «Крылья Советов» встречались с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Металлург». В качестве главного арбитра встречи выступила Найля Хасанова. Матч завершился победой красно-белых со счётом 6:1.

На 17-й минуте встречи защитница «Спартака» Наталья Морозова открыла счёт в матче. На 21-й минуте нападающая Кристина Черкасова удвоила преимущество красно-белых. На 26-й минуте третий гол «Спартака» забила Наталья Машина. На 45-й минуте полузащитница «Крыльев Советов» Маргарита Медведь отыграла один мяч. На 70-й минуте Машина оформила дубль. На 75-й минуте гол забила нападающая красно-белых Татьяна Морина. На 81-й минуте шестой гол гостей забила защитница Татьяна Чередина.

После трёх матчей в Суперлиге «Спартак» набрал четыре очка и занимает седьмое место. «Крылья Советов» не заработали ни одного очка и занимают 13-е место.