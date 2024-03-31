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ЖФК «Спартак» одержал первую победу в истории, разгромив «Крылья Советов»

ЖФК «Спартак» одержал первую победу в истории, разгромив «Крылья Советов»
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Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги, в котором самарские «Крылья Советов» встречались с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Металлург». В качестве главного арбитра встречи выступила Найля Хасанова. Матч завершился победой красно-белых со счётом 6:1.

На 17-й минуте встречи защитница «Спартака» Наталья Морозова открыла счёт в матче. На 21-й минуте нападающая Кристина Черкасова удвоила преимущество красно-белых. На 26-й минуте третий гол «Спартака» забила Наталья Машина. На 45-й минуте полузащитница «Крыльев Советов» Маргарита Медведь отыграла один мяч. На 70-й минуте Машина оформила дубль. На 75-й минуте гол забила нападающая красно-белых Татьяна Морина. На 81-й минуте шестой гол гостей забила защитница Татьяна Чередина.

После трёх матчей в Суперлиге «Спартак» набрал четыре очка и занимает седьмое место. «Крылья Советов» не заработали ни одного очка и занимают 13-е место.

Россия - Суперлига (ж) . 4-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Крылья Советов (ж)
Самара
Окончен
1 : 6
Спартак (ж)
Москва
0:1 Морозова – 17'     0:2 Черкасова – 21'     0:3 Машина – 26'     1:3 Медведь – 45'     1:4 Машина – 70'     1:5 Морина – 75'     1:6 Чередина – 81'    
Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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