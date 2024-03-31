Максим Деменко: у «Спартака» нет выигрыша на классе – команде не хватает Промеса

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко считает, что красно-белым не хватает нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Может быть, «Спартаку» не хватает Промеса для того, чтобы забивать мячи. В матче с «Уралом» у «Спартака» были моменты, но другое дело – реализация, здорово сыграл Помазун. «Спартак» сейчас сам себя ставит в такое положение, что, если бы выиграл, то набрал очки и приблизился к тройке. Но у команды пока нет выигрыша на классе», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим его не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.