Александр Мостовой: «Краснодар» назначил никому не известного человека

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о грядущем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграет с «Краснодаром». Эта игра состоится сегодня, 31 марта, в 19:30 мск.

«Сегодня будет один из самых интересных матчей. После того, что произошло, что сделали в «Краснодаре». Убрали одного из лучших главных тренеров [РПЛ] на данный момент, назначили никому не известного человека. Все команды потеряли [очки], есть шансы у «Краснодара» и «Локомотива» немного оторваться или приблизиться», — сказал Мостовой в своём телегам-канале.

Напомним, действующим главным тренером «Краснодара» является Мурад Мусаев, который сменил на этом посту сербского специалиста Владимира Ивича. Ранее Мусаев сказал, что не следит за экспертизой Мостового.

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