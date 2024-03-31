Игрок «Арсенала» Деклан Райс: мы ни в чём не уступаем «Манчестер Сити»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс рассказал о настрое лондонского клуба в преддверии матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 31 марта.

«Мы ни в чём им не уступаем. Мы — «Арсенал», они — «Сити». У нас есть несколько невероятных игроков — и у них есть несколько невероятных игроков. Я бы предпочёл поехать туда [стадион «Этихад»] и быть аутсайдером!», — приводит слова Райса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» начнётся в 18:30 мск.

После 28 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 64 очка и занимает первое место. «Горожане» после аналогичного количества игр в АПЛ заработали 63 очка и расположились на третьей строчке.

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