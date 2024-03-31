«Факел» — «Оренбург»: Марков открыл счёт, но гол был отменён после просмотра VAR

В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Оренбургом». Встреча проводится на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 47-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков обокрал защитника в штрафной «Оренбурга», после чего продвинулся вперёд и поразил цель. Однако Марков совершил отбор с нарушением правил, и гол был отменён после просмотра VAR.

«Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 20 проведённых матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 19 очками после аналогичного количества встреч.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше