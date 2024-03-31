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Вячеслав Колосков: о чемпионстве «Динамо» речи быть не может, команда без стержня

Вячеслав Колосков: о чемпионстве «Динамо» речи быть не может, команда без стержня
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о шансах московского «Динамо» на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«О чемпионстве «Динамо» речи быть не может. С такой игрой команда в призёры не попадет. Игру часто просто некем усиливать. Выйдет Грулёв, пробьёт раз. Но это не человек, который умеет спасать и решать вопросы. Да, свой игрок. Неплохой. Но пока никак не прибавляет и не реализует тот потенциал, который есть. Грустно и печально, но факт. Вывод один – надо грамотно тренироваться. В волевом плане команда тоже не выдающаяся. Нет стержня», – приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в 22-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые проиграли «Ростову» со счётом 1:4.

После 21 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и на текущий момент занимает третье место. В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с московским «Спартаком». Это противостояние пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

На текущий момент первое место в Российской Премьер-Лиге занимает «Зенит», имея в своём активе 41 очко после 21 матча.

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