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«Динамо» в меньшинстве обыграло «Ростов» в 4-м туре женской Суперлиги

«Динамо» в меньшинстве обыграло «Ростов» в 4-м туре женской Суперлиги
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Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступила Александра Пономарёва. Матч завершился победой бело-голубых со счётом 1:0.

На 46-й минуте защитника гостей Хелена Божич получила прямую красную карточку. На 79-й минуте полузащитница «Динамо» Элина Самойлова забила единственный гол в матче, ставший победным для московского клуба.

После трёх матчей в Суперлиге бело-голубые набрали девять очков и на текущий момент занимают второе место, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка, однако у «Динамо» есть игра в запасе. После двух матчей в данном соревновании «Ростов» не заработал ни одного очка и расположился на 11-й строчке.

Россия - Суперлига (ж) . 4-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Динамо (ж)
Москва
0:1 Самойлова – 79'    
Удаления: нет / Божич – 46'
Турнирная таблица женской Суперлиги
Календарь женской Суперлиги
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