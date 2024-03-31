«Динамо» в меньшинстве обыграло «Ростов» в 4-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступила Александра Пономарёва. Матч завершился победой бело-голубых со счётом 1:0.

На 46-й минуте защитника гостей Хелена Божич получила прямую красную карточку. На 79-й минуте полузащитница «Динамо» Элина Самойлова забила единственный гол в матче, ставший победным для московского клуба.

После трёх матчей в Суперлиге бело-голубые набрали девять очков и на текущий момент занимают второе место, отставая от лидирующего ЦСКА на три очка, однако у «Динамо» есть игра в запасе. После двух матчей в данном соревновании «Ростов» не заработал ни одного очка и расположился на 11-й строчке.