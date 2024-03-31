Каррера: «Спартаку» тяжело без Промеса, но надеюсь, что клуб найдёт решение проблемы

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, как отсутствие нападающего Квинси Промеса влияет на игру команды.

— «Спартак» не забивает уже три матча в РПЛ. Проблема в отсутствии Промеса?

— Спартаку» тяжело без Промеса. Квинси был лидером команды. Надеюсь, в клубе найдут решение в этой ситуации, — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После рестарта чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и «Уралом» (0:0), а также уступил «Факелу» (0:2). Единственную победу красно-белые одержали над «Оренбургом» (3:1) в Кубке России.

Напомним, 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим футболиста не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.

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