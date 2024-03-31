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Борис Игнатьев: «Спартаку» не хватает игрока с ярко выраженными способностями бомбардира

Борис Игнатьев: «Спартаку» не хватает игрока с ярко выраженными способностями бомбардира
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уралом» (2:2), а также рассказал о том, что считает проблемой в игре красно-белых.

«В футболе надо попадать в ворота — это простая правда для положительного результата. Надо лучше вести подготовку к игре, чтобы лучше двигаться, находить время, игровое пространство. «Спартаку» мешает эмоциональное состояние. Команде не хватает игрового ритма, чтобы за определённое время находить правильное решение в атаке. Это то, чего не хватало им в матче с «Уралом».

«Урал» понимает, что жизнь в Премьер-Лиге может закончиться. Поэтому на поле предстала мобилизованная команда, страстно решившая забрать очки у красно-белых. «Спартаку» не хватает сейчас игрока с ярко выраженными способностями бомбардира», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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