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«Теперь это новый «Арсенал». Деклан Райс — о готовности бороться за титул чемпиона АПЛ

«Теперь это новый «Арсенал». Деклан Райс — о готовности бороться за титул чемпиона АПЛ
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал о том, что менталитет команды изменился в сравнении с прошлым сезоном.

«Сейчас мы являемся «Арсеналом», который извлёк уроки из прошлого года, командой игроков, которые учатся, становятся старше, опытнее. Летом клуб также приобрёл несколько отличных игроков, которые оказали огромное влияние. Мы готовы преодолеть этот барьер в отношении того, что люди говорят об «Арсенале».

В прошлом году игроки были подавлены тем, что проиграли чемпионат, имея преимущество в восемь очков. В этом году у нас другой менталитет и настрой. Сейчас все ведут себя спокойно и проживают одну игру за другой. Это то, что я заметил. Мы никогда не думаем: «О, в воскресенье у нас «Сити», а в среду «Лутон». Мы просто сосредоточены на этой игре и делаем всё возможное, чтобы выиграть эту игру», — приводит слова Райса The Guardian.

Напомним, сегодня, 31 марта, в 18:30 мск начнётся матч 30-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», которые на данный момент занимают третье и первое место соответственно.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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